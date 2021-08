Pravi, da so v devetih od desetih primerov moški zelo nezaupljivi, ko vidijo, da bager upravlja ženska. »No, prav velikega zaupanja pa ne doživim niti pri ženskah,« v smehu takoj doda Šejla. Pravzaprav so ženske še hujše: »Ko pridem na gradbišče, na katerem sta mož in žena, se moškim zdi smešno, ko me vidijo, ženske pa so zgrožene,« je še dodala. Za to delo jo je navdušil oče Senad, ki je prav tako bagrist. In kaj o tem pravi njena mama? »Moja mama Majla je moja največja podpornica, od vsega začetka me spodbuja. Moj najmlajši, devetletni sin Adnan je moja kopija in on bo zagotovo tisti, ki bo po očetu in meni prevzel ta posel.« Šejla dodaja, da je to delo dobro plačano – če bi opravljala katerokoli delo, ki je »predvideno« za ženske, bi dobila kar štirikrat manj denarja. Delala je sicer že tudi kot taksistka in vedno je bila hiperaktivna. Družinsko podjetje, v katerem dela, vodi oče, zato zdaj kupuje lasten bager, vozi pa tudi kamion. Kljub delu si vedno najde čas tudi za družino. Šejla je tudi adrenalinska odvisnica. V zadnjem času tako vse pogosteje razmišlja o tem, da bi jo vpisali na seznam tistih redkih žensk, ki so si upale skočiti z mostarskega Starega mostu. Njena teta Sabina Vasić je že skočila. Jasno, kaj pa drugega. Tej družini res ni dolgčas.