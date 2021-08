Toda tako kot skoraj vsaka deklica sanja, da bi postala princeska, mogoče vsaka princeska sanja o tem, da bi bila čisto navadna deklica. Ali pa o tem sanja princ oziroma kralj. V resnici številni člani kraljevih družin velikokrat želijo pobegniti od pompa, ceremonialov in zahtevnih določil protokola ter zgolj dan ali dva živeti kot ves normalen svet. Mnogi med njimi so se tudi izšolali za povsem »nekraljevski« poklic in ga občasno, bolj na skrivaj, tudi opravljajo. Recimo nizozemski kralj. Kralj Viljem Aleksander ima opravljen izpit za pilota in je celo delal kot kopilot na komercialnih poletih letalske družbe KLM. Več kot 20 let je dvakrat mesečno prevažal potnike in to »službo« opravljal tudi po tem, ko je leta 2013 prevzel krono od svoje matere. Potnikom se ni niti sanjalo, kdo sedi v pilotski kabini oziroma da jih pelje sam kralj. Sicer oba, nizozemski kralj in kraljica Maxima, zelo rada sodelujeta v dobrodelnih akcijah. V bistvu sta kar redna udeleženca vsega, kar organizirajo združenja prostovoljcev. Tako je v teh dneh kralj ribal klopi v nekem domu kulture, ki so ga prenavljali, kraljica pa je čistila stopnišče. Narobe svet? Ne, v tem norem času je to kar normalen svet.