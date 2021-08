Subjektiv: Vrnitev svobode

»Obvezna testiranja mora plačati delodajalec. SVIZ se pridružuje stališčem ravnateljic in ravnateljev, da mora vrtcem, šolam in dijaškim domovom dodatna sredstva za plačilo testiranj zagotoviti država. V primeru, da bi ta strošek oblasti želele prevaliti na zaposlene – denimo s spremembo zakonodaje – se bo SVIZ temu uprl z vsemi razpoložljivimi sredstvi in pozval članstvo, da se opredeli o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju.« Tako se je v četrtek glasilo osrednje sporočilo sindikata vzgoje in izobraževanja, ki zastopa učitelje in profesorje iz vse Slovenije.