(Nedeljski dnevnik) Brivski salon z dolgo brado

»Gospod, vam smem za začetek ponuditi kozarec viskija?« je mladi brivec z urejeno brado in kavbojskim slogom sprejemal svoje stranke v brivskem salonu sredi Postojne. Može, ki so si prihajali uredit svoje frizure in brade, je posedal na stole iz leta 1924, oblečene v rdeče usnje, v ozadju je igrala glasba Divjega zahoda, v zraku je dišalo po brivski vodici. Želel jim je pričarati občutek, da so prišli v poseben prostor.