Rihter in Filipič zapuščata Pošto Slovenije

Člana poslovodstva Pošte Slovenije Andrej Rihter in Vinko Filipič sta v sredo z nadzornim svetom družbe sklenila sporazuma o prenehanju mandata člana poslovodstva ter razvezi pogodb o zaposlitvi. Iz Pošte Slovenije so za STA potrdili tudi, da so prejeli odstopni izjavi dveh članov nadzornega sveta, in sicer Francija Miheliča in Aleša Buležana.