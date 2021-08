Festival Panč: Smeh brez mask

Od danes pa do 24. avgusta bo na ljubljanskem gradu potekal festival standup komedije Panč. Organizatorja festivala Tin Vodopivec in Andrej Težak - Tešky zagotavljata, da gre za največji tovrstni festival v regiji. Na njem bo nastopilo 29 komikov iz desetih držav. »Programsko se kljub obilju prepoznavnih imen obeta veliko svežine, saj so nekateri komiki v zadnjih dveh letih nastopali zelo malo oziroma sploh ne, časa za pisanje in piljenje šal pa so imeli več kot dovolj,« pravita organizatorja. V okviru festivala bodo trije večeri slovenskih standup komikov, en mednarodni in večer, na katerem bodo nastopili komiki iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Na današnjem otvoritvenem večeru bodo nastopili Uroš Kuzman, Klemen Bučan, Admir Baltič, Lucija Ćirović in Žan Papič, večer bo povezoval Sašo Stare. Na sobotnem večeru bodo nastopili Rok Škrlep, Aleš Novak, Rok Bohinc, Boštjan Gorenc - Pižama in Jan Tomažić, večer bo povezoval Andrej Težak - Tešky. Organizatorji ob tem opozarjajo, da bo tako kot lani število gledalcev močno omejeno, ker želijo ogled predstav omogočiti brez nošenja mask. cr