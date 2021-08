Vse oči so torej uprte v letno zasedanje ameriškega Feda v mestu Jackson Hole 25. in 26. avgusta, kjer se poleg napovedi dogajanja pričakuje predvsem napoved nadaljnjih ukrepov. Sodeč po zadnjih izjavah je večina članov odbora z glasovalno pravico naklonjenih zmanjšanju odkupov že v letošnjem letu, le še manjšina, s predsednikom Jeromom Powellom na čelu, je še zadržana. Gospodarsko okrevanje v ZDA ostaja zelo močno. Objava podatkov o poslovanju podjetij iz indeksa S & P 500 v drugem četrtletju letos je pokazala izjemno rast prihodkov podjetij v višini 25 odstotkov, dobička pa kar za 93 odstotkov, vse na letni ravni. Kar 87 odstotkov vseh podjetij je preseglo pričakovanja. Delnice iz tega indeksa po tovrstnih podatkih sploh niso videti drage. Kazalnik o pričakovanem PE, ki pove razmerje med ceno delnic in ustvarjenim dobičkom, za indeks S & P 500 znaša zmernih 21,9.

Čeprav okrevanje ostaja močno, je treba pozornost nameniti tudi potencialnim tveganjem. Najpomembnejše tveganje je večanje okužb z različico delta. Hladnejši meseci prinašajo večjo pojavnost na severni hemisferi, tako da bi to lahko vplivalo na manjšo gospodarsko rast. Vseeno bodo po napovedih več razvitih držav, kjer delež ljudi, ki so se cepili vsaj z enim odmerkom, znaša od 60 do 75 odstotkov, gospodarstva ostala odprta, tudi če bi prišlo do večjega povečanja okužb. Naslednje tveganje, ki bi nekoliko upočasnilo, ne pa tudi zaustavilo gospodarskega okrevanja, je načrtno ohlajanje Kitajske. Ta bo z regulacijo podjetij, ki upravljajo spletne platforme, in z nacionalizacijo podjetij, ki ponujajo dodatna izobraževanja v okviru šolskega izobraževalnega programa, ter navsezadnje s povečevanjem obdavčitve premožnejšega dela prebivalstva omejila zasebno pobudo in s tem zmanjšala potencialno gospodarsko rast. Manjša gospodarska rast Kitajske bo srednjeročno vplivala na manjše povpraševanje po surovinah, kar bo dodatno zmanjšalo pritisk na rast inflacije.

Obe tveganji pa lahko vidimo tudi v pozitivni luči, saj bodo imele centralne oblasti več manevrskega prostora pri normalizaciji monetarne politike. Normalizacija monetarne politike, ki na koncu pomeni višje obrestne mere, je ključnega pomena za normalno funkcioniranje kapitalskih trgov. Ob pomanjkanju alternativ delnice ostajajo še vedno najprivlačnejši naložbeni razred.