Tako bi pričakoval, da bodo (bomo) vsi navdušeni ob zadnji ohladitvi. Čez dan se je že skoraj prijetno nastavljati soncu, nekakšen pridih septembra je zavel, spanje v prijetnem hladu je zagotovo boljše, zrak je suh, kaj bi si še želeli boljšega za dobro počutje. A nekaterim je bilo zjutraj prehladno. Pa ne na Babnem polju ali v Loškem Potoku ali na Blokah, ne, v Ljubljani! Pa kaj, če zjutraj malo zazebe, navsezadnje si pri tem lažje pomagamo, kot kadar je prevroče. Sicer pa, nekateri se kopajo v ledeni vodi, drugi pa se niti ne zmočijo, če nima vsaj 25 stopinj Celzija. Res smo različni, res pa je tudi, da se nekateri začnejo takoj pritoževati, drugi pa so nekoliko bolj trpežni. Zato so izrazi, kot je »izrazita ohladitev« ali pa »prijetno toplo«, povsem subjektivni, čeprav morda veljajo za mnoge od nas.

Nekdo je recimo imel pripombo na zadnjo ohladitev, da ni bila izrazita, saj da naj bi bila izrazita ohladitev takrat, ko v gorah zapade sneg. No, če se ohladi za deset stopinj, je najbrž to vendarle izrazito, se vam ne zdi? Je pa res, da bomo drugače občutili ohladitev s tridesetih na dvajset kot z dvajsetih na deset stopinj. Ker nas bo pri desetih res zeblo, pri dvajsetih pa niti ne. Zato moram pojasniti, da meteorologi izraze, kot so »toplo«, »zelo toplo«, »mrzlo« in podobno, uporabljamo glede na krajevne podnebne razmere. To so dolgoletne povprečne vrednosti meteoroloških količin in odstopanja od njih so objektivno merilo za oceno, ali je (pre)toplo, ali so temperature običajne in podobno. Še vedno se bo nekomu zdelo hladno, drugemu pa ne, a vsaj vedeli bomo, kaj izraz pomeni in s čim lahko trenutne vremenske razmere primerjamo.

Odločitev, kako se boste obnašali v danih razmerah, bo še vedno vaša. Sami sebe najbolje poznate in veste, ali se boste oblekli že za vsako »jutranjo svežino« ali boste raje malce potrpeli, če vas bo zjutraj malček zazeblo, da ne boste potem čez dan vlačili s sabo tistega odvečnega oblačila. Žal se poleti ne da »ohladiti na zalogo«, prav tako v hladnejšem obdobju ne segreti. Bomo pa ohlajeni zagotovo dlje časa brez večjega stresa prenašali (pre)visoke temperature.