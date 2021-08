Šesta etapa dirke po Španiji je potekala povsem v skladu s pričakovanji. Dolgo časa je trajalo, da se je izoblikoval uspešen beg, v katerem je bilo pet kolesarjev. Peterica je na zaključni vzpon Alto de la Montaña de Cullera prišla s prednostjo 20 sekund, a v glavnini se je vnel vnet boj med kandidati za skupno vodstvo, ki so dodobra pretegnili svoje noge.

»Če se bo pokazala priložnost, bom poizkusil,« je pred etapo dejal prvi zvezdnik dirke Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki pa je hkrati tudi priznal, da njegova ekipa ne bo lovila bega. Pri lovu tega so bili najbolj zagnani v Movistarju, na zaključnem vzponu pa so napad na Slovenca pripravili kolesarji Ineosa. Roglič je poznal odgovor na vse taktike in je znova pokazal, da je povsem okreval po padcu na dirki po Franciji. Od ubežnikov je na prvem mestu ostal zgolj še Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo). Slovenec je za trenutek uvidel priložnost, da bi tako kot na letošnji dirki Pariz-Nica, ko je zmago ubežniku ukradel v zadnjih metrih, to storil tudi tokrat. Še enkrat je močno stopil na pedala, a danes je bil Danec uspešnejši.

Z izjemnim pospeševanjem pa je 31-letni Kisovčan vseeno strl vse svoje konkurente za skupno vodstvo , kjer je znova prevzel vodstvo in tudi povečal prednost pred zasledovalci.