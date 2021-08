V trgovinah bodo prodajali gospodinjske izdelke, elektroniko in oblačila ter predstavljali Amazonovo lastno blagovno znamko, je poročal časnik in dodal, da bodo nekatere izmed prvih trgovin odprte v zveznih državah Kalifornija in Ohio.

Poteza je posledica Amazonovega nakupa ameriške verige supermarketov Whole Foods Market leta 2017 za 13,7 milijarde dolarjev, kar je precej povečalo prisotnost spletnega velikana v fizični maloprodaji.

Trgovine bodo velike okoli 2800 kvadratnih metrov in tako precej manjše od tradicionalnih nakupovalnih središč, a večje kot večina fizičnih trgovin v Amazonovem omrežju, ki vključuje knjigarne in manjše trgovine z živili, navaja AFP.

Analitiki so izpostavili številne strateške razloge za Amazonov večji vstop v fizično maloprodajo, vključno z željo po povečanju prodaje oblačil, pohištva in drugih proizvodnih linij. Obenem vidijo v tej potezi priznanje, da je prihodnost maloprodaje večkanalna in ne predvsem spletna.

Amazonova poteza bo sprva eksperimentalna, a bi lahko predstavljala slabo novico za tradicionalne veleblagovnice, je ocenil analitik Neil Saunders.