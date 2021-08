Hinko Smrekar v središču Ljubljane

Če ste med opravki v središču Ljubljane – na Slovenski cesti in v Čopovi ulici – srečali Hinka Smrekarja oziroma njegovo risbo na digitalnem panelu, vam je to najbrž polepšalo dan. Digitalna razstava Hinko Smrekar namreč vabi med dela, kot je Smrekarjeva ilustracija za prvo slovensko izvirno slikanico, Levstikovega Martina Krpana, videti utegnete tudi njegov portret Marlene Dietrich, grozljivo fantastično upodobitev enega od naglavnih grehov, Zavisti, pa tudi karikaturo Ivana Cankarja ter Poljub s tipično gorenjsko pokrajino v ozadju. S tovrstno razstavo na prostem želi Narodna galerija mimoidoče navdušiti nad izjemnim delom vsestranskega umetnika, ki je zaznamoval umetnostno, družabno in politično življenje prve polovice 20. stoletja. Še več kot 300 del Hinka Smrekarja si je namreč mogoče ogledati tudi na veliki razstavi v njihovih galerijskih prostorih še do 13. februarja. šum