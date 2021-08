Do zadnje strani: Prividi čutnosti in minljivosti

Po znamenitih izdajah poezije enega največjih grških pesnikov 20. stoletja, Konstandinosa Kavafisa, v zbirkah Lambda in Lirika konec devetdesetih let v prevodih Cirila Berglesa in Vena Tauferja sta pred kratkim v slovenščini pri dveh založbah skoraj sočasno izšli dve novi obsežnejši zbirki prevodov Kavafisove poezije, ki sta ju neposredno iz izvirnika prevajali Lara Unuk in Dragica Fabjan Andritsakos.