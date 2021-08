Zeliščarki obdelujeta nekdanji samostanski vrt

V trškem jedru Gornjega Grada sta dve babi, kot se v smehu predstavita, odprli zeliščarno, na vrtu za katedralo svetega Mohorja in Fortunata, ki velja za največjo cerkev v Sloveniji in tudi za osrednjo značilnost kraja, pa postavili zeliščni vrt. Amanda Kladnik in Maja Žerovnik sta domačinki, ki svoj odnos do narave ustvarjata pod imenom Babave.