»Čaka nas lahka etapa,« nam je včeraj dejal Luka Mezgec, a v kolesarstvu nikoli ne moreš ničesar predvideti do potankosti. Danes je res vse izgledalo, da bo glavnina prišla skupaj do cilja in se bodo kolesarji nato pomerili v sprintu. A pravi preobrat se je zgodil dobrih 10 kilometrov do cilja, ko je na široki cesti prišlo do nespametnega padca, ki je pokosil več kot pol glavnine. Na srečo v padcu niso bili udeleženi slovenski kolesarji, manj sreče pa je imel Estonec Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), ki je v ponedeljek prevzel majico vodilnega na dirki. »Dneve v rdeči majici bom poskušal kar se da uživati,« je takrat dejal Estonec, ki je pred leti že zmagal na dirki po Sloveniji, a očitno mu majica vodilnega na sloviti Vuelti ni prinesla veliko lepega. Na tleh se je znašel že včeraj, a je padel znotraj zadnjih treh kilometrov in je na ta način zadržal majico, danes pa je dolgo ostal ujet na tleh 11 kilometrov pred ciljem. Čeprav je glavnina dolgo čakala na tiste, ki so zaostali v padcu, se Estonec s pomočjo svoje ekipe ni mogel priključiti. Toliko bolj nasmejan je tako postal Francoz Elissonde, ki bo jutri vozil kot vodilni kolesar dirke.

Etapa se je po tem, ko se je glavnina skoraj v celoti sestavila, odločila v ciljnem sprintu. Še drugič na dirki je imel največ moči Jasper Philipsen, ki je ugnal včerajšnjega zmagovalca Fabia Jakobsena in Alberta Dianeseja. Primož Roglič je v cilj prišel v času zmagovalca in se je tudi sam povzpel za eno mesto v skupnem seštevku. Po novem je sedaj drugi, za prvim Francozem pa zaostaja zgolj pet sekund.

Največji osmoljenec padca je bil Francoz Romain Bardet, ki je izgubil vse možnosti za visoko skupno uvrstitvijo z zaostankom več kot 12 minut.