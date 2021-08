Na poti k izgubi spomina na Kolizej

Ministrstvo za kulturo je investitorja Jožeta Anderliča odvezalo obveze, da mora v Palači Schellenburg, ki jo gradi na mestu nekdanjega Kolizeja, osrednji prostor nameniti kulturni dejavnosti. To obvezo je Anderličevi družbi leta 2009 s kulturnovarstvenim soglasjem naložilo to isto ministrstvo, saj je šlo za enega od treh izravnalnih ukrepov, da je Anderlič sploh smel porušiti Kolizej. To isto ministrstvo je še konec leta 2019 idejo investitorja, da pa mogoče ne bi gradil večnamenske kulturne dvorane, za Dnevnik komentiralo s pojasnilom, da kulturnovarstveno soglasje iz leta 2009 še vedno velja. Da je torej gradnja dvorane še zmeraj obvezna.