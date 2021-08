Močan veter v Posavju podiral rastlinjake

Neurje, ki je v nedeljo zvečer zajelo del Posavja, je uničilo tudi rastlinjake na več hektarjih tamkajšnjih nasadov zelenjave in jagodičevja. V nasadih Bosteletovih, ki so eni največjih pridelovalcev jagod v Sloveniji, je zgolj materialne škode po prvi oceni okoli 20.000 evrov. Koliko bo izpada pridelka in s tem tudi prihodka, pa si še ne upajo napovedati.