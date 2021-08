Številni nogometni klubi novo sezono začenjajo v primežu dolgov. Rekorder je ponos Katalonije Barcelona, saj je predsednik Joan Laporta na kar dve uri dolgi novinarski konferenci razkril skrb zbujajoče finančno stanje – dolg znaša milijardo in 350 milijonov evrov. Klub bankam dolguje 617 milijonov evrov in igralcem 389 milijonov evrov.

Kapetan Pique s pol nižjo plačo

»Negativna vrednost Barcelone znaša 451 milijonov evrov. Za plače igralcem namenimo kar 103 odstotke prihodkov (617 milijonov evrov na letno, op.p.), kar je okoli 25 do 30 odstotkov več od naših tekmecev. Covid-19 nas je prikrajšal za 91 milijonov evrov. Prejšnja uprava je izplačevala preveč denarja posrednikom, ne zastopnikom igralcev. Za prestop, ki je stal 40 milijonov evrov, smo plačali premijo 10 milijonov evrov. Osebi, ki so jo najeli za iskanje talentov v Južni Ameriki, so izplačali osem milijonov evrov. Dodatna težava je, da imajo veterani dolgoletne pogodbe, mladi igralci pa kratke,« je razkril Joan Laporta.

Ko je Laporta kot novi predsednik marca letos vstopil v predsedniško pisarno na stadionu Nou Camp, je moral najprej najeti 80 milijonov evrov kredita, da so sploh lahko izplačali plače. Razpadajoči stadion Nou Camp je bil v tako slabem stanju, da so zaradi varnosti morali izvesti nujna obnovitvena dela (1,8 milijona evrov), da so si gledalci v omejenem številu sploh lahko ogledali uvodno tekmo nove sezone z Real Sociedadom (zmaga 4:2). Finančne težave so pripeljale do šokantnega odhoda Lionela Messija. Del načrta sanacije je bil odhod petih igralcev, s čimer so stroške znižali za 40 milijonov evrov. Klub upa na znatno znižanje pogodb igralcem. Kapetan Gerard Pique je pristal na 50-odstotno znižanje plače (z 38 milijonov na 19 milijonov evrov), da je klub sploh lahko registriral okrepitvi, napadalca Memphisa Depaya (Lyon) in branilca Erica Garcio (Manchester City). Podobno znižanje plače čaka Sergia Busquetsa, Jordija Albo in Sergia Roberta, da bodo lahko registrirali argentinskega napadalca Sergia Aguera (Manchester City). Ker prestopni rok traja do 31. avgusta, je mogoč še odhod Samuela Umtitija, Philippa Coutinha in Anthonina Griezmanna. »Nekaj časa bo trajalo, da si klub povrne finančno moč. Smo samozavestni, prepričan sem, da smo sprejeli prave odločitve. Kar se Messija tiče, je bila to žalostna, vendar nujna odločitev. Če bomo složni, bo novo obdobje uspešno,« je izpostavil Laporta.