Zdravniki so si enotni, da bi zgodnejše diagnoze znatno izboljšale možnost zdravljenja oziroma zaviranja bolezni ter tako bistveno vplivale na kakovost življenja bolnika. »Če z zdravljenjem pričnemo dovolj hitro, so zdravila učinkovitejša in lažje upočasnijo napredovanje bolezni,« je nad diagnosticiranjem demence z umetno inteligenco navdušena profesorica Zoe Kourtozi z univerze v Cambridgeu. Z zgodnjim prepoznavanjem sprememb v možganih je možno hitreje pričeti z zdravljenjem in tako doseči, da se simptomi začnejo kazati mnogo kasneje ali pa sploh ne, še razlaga Kourtozijeva.

Algoritem prepozna vzorce, ki jih človek ne more Umetna inteligenca primerja slike možganov ljudi, ki bi lahko imeli demenco s slikami možganov tisočih bolnikov s potrjenimi spremembami možganov. Algoritem lahko prepozna vzorce, ki jih strokovnjaki iz slik možganov ne morejo. Umetna inteligenca za prepoznavanje demence je za zdaj še v fazi preizkušanja, a se je pri testiranju že zelo izkazala: zgodnje znake demence je prepoznala leta preden bi se začeli pojavljati njeni simptomi. Naslednji korak je klinično testiranje, pri katerem bodo v bolnišnicah v Angliji pri diagnosticiranju vzporedno uporabljali konvencionalno diagnosticiranje in umetno inteligenco.