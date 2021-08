Vroča in rdeča

Clarissa je napisala, da je noč prespala na železniški postaji v Anconi. Vrgli so jih z vlaka in rekli, naj počakajo. Čakali so do jutra. »Trikrat hura za spalno vrečo v rukzaku!« je napisala. Namesto ob devetih zvečer je domov prispela naslednji dan opoldne. Z Dolenjske v Apulijo, 1200 kilometrov, je potovala 26 ur. Ni šlo drugače, vsa železniška proga od Ancone navzdol je bila v požaru. Vlak je moral obstati. V resnici je imela Clarissa še srečo. Do Benetk jo je z Dolenjske odpeljal najet kombi. Če bi morala tudi za to relacijo uporabiti javni prevoz, bi najbrž še vedno ždela v kakšni provizorični spalni vreči, zataknjena na poti.