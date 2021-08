Če je vodilni položaj Maribora v prvi slovenski nogometni ligi pričakovan, sta presenečenje njegova prva zasledovalca Koper in Bravo, ki je trenutno celo prvi klub Ljubljanske kotline in sloves lahko še utrdi v nedeljo na mestnem derbiju z razglašeno Olimpijo. Koper se je lani šele po preobratu na povratni tekmi s Krko v dodatnih kvalifikacijah rešil izpada v drugo ligo, letos pa je že premagal favorite za naslov prvaka Muro, Celje in Olimpijo, v soboto ga čaka nov derbi z Mariborom. Potem ko sta bila favorita za klop Kopra izkušena trenerja Dušan Kosič in Safet Hadžić (s klubom naj bi se vse že ustno dogovorili, manjkal je le še podpis pogodbe), so izbrali prvoligaško neizkušenega 40-letnega Ljubljančana Zorana Zeljkovića, ki se je v zadnjih dveh letih uveljavil na klopi drugoligaša Krke iz Novega mesta.

Koper zadel z okrepitvamiiz druge lige

Koper je svojo moč v Stožicah proti Olimpiji pokazal v drugem polčasu, ko je zaigral bolj agresivno in odločno ter po zaostanku 0:1 za zasluženo zmago dosegel tri atraktivne gole, pri čemer je prednjačil strelec dveh golov in najboljši igralec tekme Maks Barišić, ki je večino kariere preživel v Italiji. Zeljković ima očitno prirojen naravni talent za izbiro igralcev (nekoč je bil v Sloveniji najboljši v prepoznavanju kakovostnih nogometašev legendarni Miloš Šoškić), saj je kljub kritikam za okrepitve izbral nogometaše iz druge slovenske lige. Oštrek (Nafta), Parris (Krka, potem ko ni bil dovolj dober za Domžale), Colley (Gorica) in Vešner Tičić (Krka) so bili s hitrostjo, pogumom in predrznostjo med najboljšimi v Stožicah in potrdili, da so za klub dodana vrednost.

»Ko smo sestavljali ekipo, sem fantom dejal, da lahko premagamo vsakogar, vendar ni isto zmagati ali zmagovati v nizu. Zaenkrat smo konstantni, vendar se zavedam, da je prvenstvo maraton. Ker nas tekmeci gledajo in analizirajo, nam bo vedno težje. Najbolj me veseli, da imamo še veliko rezerv. Če bomo ekipo nadgrajevali, dobro izbirali okrepitve in uveljavili najboljše iz mladinske šole, bi se v dveh, treh letih lahko borili za vrh,« je pripovedoval Zoran Zeljković, za katerega je bila tekma kot rojenega Ljubljančana posebna.