Zanesljivi Roglič prepustil rdečo majico, etapa in skupno vodstvo Taaramäeju

Estonec Rein Taaramäe je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Španiji od Santo Domingo de Silosa do vrha na Picon Blancu (202,8 km) in novi vodilni v lovu na rdečo majico. Na današnji etapi jo je sicer nosil slovenski as Primož Roglič, ki je z ekipo prepustil skupno vodstvo, a na zadnjem vzponu ves čas zanesljivo nadziral tekmece.