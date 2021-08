Pique je že pred časom takoj pristal na znižanje plače, da so lahko v klubu zadržali nemškega reprezentanta, vratarja Marc-Andreja ter Stegna in v skladu s pravili španske lige registrirali nova igralca, kot sta Memphis Depay in Eric Garcia.

»Tudi drugi kapetani bodo kmalu storili enako. Zaradi časovne stiske sem moral biti prvi, da smo lahko registrirali igralce. Kapetani smo vedno nameravali narediti prilagoditve, ki jih klub potrebuje. Ponosni smo na to odločitev,« je v nedeljo po uvodni zmagi v novi sezoni la lige proti Real Sociedadu (4:2) dejal Pique.

Za Barcelono je bila to prva zmaga, odkar se je moral prvi zvezdnik svetovnega nogometa Argentinec Lionel Messi po 21 letih posloviti od Barcelone zaradi finančnih omejitev kluba in slabega poslovanja, četudi sta obe strani želeli nadaljevati sodelovanje. Statut finančnega fair playa španske lige tega ni dovoljeval. Barcelona ima namreč za okoli 1,2 milijarde evrov dolgov.