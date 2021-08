Za predtekmo na derbiju neporaženih ekip v Stožicah je poskrbel predsednik Olimpije Milan Mandarić, ki je med tednom koprskega kolega Anteja Guberca obvestil, da mu odstavljeni športni direktor Boško Županović (sinoči v Stožicah je sedel na klopi gostov) ni plačal še niti evra dolga. Za dolg, ki ga je imel Koper do Milana Mandarića še iz časov, ko je deloval v klubu na slovenski obali, je Županović namreč obljubil, da ga bo poravnal. Mandarić je pozval Guberca, da bi zadevo rešili po mirni poti s sklenitvijo dogovora. Na tribuni sta bili delegaciji klubov vsak v svoji VIP loži in Koprčane je motilo, da je bila njihova šele v višini kazenskega prostora.

Na igrišču sta se obe ekipi derbija kroga lotili previdno, podjetnejša pa je bila Olimpija, ki je z zadetkom v osmi minuti kronala prvo priložnost na tekmi. Tomić, Pavlović in Nukić so s podajami izigrali levo stran koprske obrambe, hladnokrvni realizator pa je bil Ziljkić. Po vodstvu Koper v prvem polčasu ni imel odgovora na igro Olimpije, zmogel je le dva strela Palčiča in Barišića proti vratom Vidmarja. Za nameček se je v 40. minuti po naletu Nukića v rebra poškodoval še vratar gostov Golubović in so ga odpeljali z zelenice. Ante Guberac se je med polčasom spustil na igrišče, kjer ga je zanimalo, kakšna je poškodba Golubovića, na veliko presenečenje pa se je prisrčno rokoval z Županovićem.

Povsem prerojeni Koper v drugem polčasu je bil nagrajen s hitrim izenačenjem v 48. minuti, ko je Oštrek, poletna okrepitev z Nafte, zadel z močnim strelom z levico z roba kazenskega prostora. Po prejetem golu je Olimpija zaigrala spet bolj napadalno, vendar so streli od daleč in po seriji podaj iz kota leteli v roke zanesljivega vratarja Adama. Koper, ki je igral trdo in s prekrški ustavljal poskuse Ljubljančanov, je stavil na hitre prehode v napade in bil uspešen v 75. minuti, ko je Jamajčan Parris prodrl, izigral Finka, njegov strel je Vidmar odbil, vendar je pritekel Barišić in žogo pospravil v mrežo. Ko je izžeta Olimpija lovila izenačenje, je v 91. minuti Barišić dosegel še drugi gol za odmevno in prestižno zmago.