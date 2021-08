Moralni polom Zahoda pod Hindukušem

Še pred dobrim mesecem dni je ameriški predsednik Joe Biden kot zelo neverjetno ocenjeval možnost, da bi talibanom uspelo doseči večje zmage na bojišču in ogroziti afganistansko vlado. Pogosto se zgodovina piše na novo hitreje, kot se na papirju posušijo izrečene besede modrosti ali neumnosti. Talibani so v dobrih treh tednih osvojili vse, kar so hoteli. Kabulu so prizanesli zgolj zato, ker je vlada po obkolitvi prestolnice privolila v oblikovanje prehodne vlade in tranzicijo.