Druga etapa Vuelte 2021 je bila dolga 166,7 kilometrov in je potekala med mestoma Calerueg in Burgos. Kolesarji so v pravi poletni pripeki (več kot 35 stopinj Celzija) kolesarili s povprečno hitrostjo več kot 40 kilometrov na uro, glavnina pa je bila ves čas pozorna na morebitne napade zaradi bočnega vetra. »Včeraj je bil za nas odličen dan, a danes smo ponovno na kolesu. Zna biti težavno, napovedanega je dovolj vetra, da bo povzročal težave,« je bil pred začetkom etape previden nosilec rdeče majice Primož Roglič (Jumbo-Visma). Podobnega mnenja je bil tudi član ekipe BikeExchange Luka Mezgec: »Res je, da gre za sprintersko etapo, a ni nujno, da bodo na koncu sprintali vsi. Napovedanega je veliko vetra in videli bomo, kaj se bo zgodilo.« Na srečo vse kolesarjev, veter nato ni bil dovolj močan in glavnina je ves čas uspešno nadzirala tri ubežnike, na koncu pa so se za etapno zmago pomerili najboljši sprinterji na letošnjih španski pentlji.

Glavnina je zadnjega ubežnika ujela dobrih 20 kilometrov pred ciljem. Prvo dogajanje v glavnini se je nato zgodilo že 16 kilometrov pred ciljem, ko so se kolesarji udarili za bonus točke na letečem sprintu. Stanje se je nato malce umirilo, znova pa je bilo zelo napetu v zadnjih 8 kilometrih. Prišlo je tudi do manjšega padca, najslabše pa jo je odnesla ekipa Bora-Hansgrohe, ki se je skoraj v celoti znašla na tleh.

Zadnji kilometer je bil povsem ravninski in številni sprinterji so se ušteli z začetkom pospeševanja. Priča smo bili številnim menjavam mest. Odlično je vlogo pomočnika v sprintu opravljal tudi Mezgec, ki je svojega kapetana Michaela Matthewsa pripeljal v odličen položaj, a Avstralec ja za las zgrešil etapno zmago. Ta je pripadla Jasperju Philipsenu (Alpecin-Fenix), Matthewsa pa je prehitel tudi še Fabio Jacobsen (Deceuninck-Quick Step). Primož Roglič je v cilj brez težav prišel v času zmagovalca in je obdržal skupno vodstvo, čeprav se mu je Alex Aranburu (Astana) približal zgolj na štiri sekunde zaostanka.