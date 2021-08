Obnova Godbenega doma je na neki način zahvala in spodbuda Delavski godbi Trbovlje, ki deluje že več kot 100 let. V prihodnjih tednih bodo tako obnovili dotrajano streho in izolirali podstrešje, prav tako bodo prenovili sistem ogrevanja. Vrednost naložbe je ocenjena na približno 85.000 evrov. Pričetek del je načrtovan čez približno dva tedna, dela pa bodo končana predvidoma do konca septembra. V tem času bo zaprto makadamsko parkirišče pri Godbenem domu in del pločnika.

Poleg doma je prazna parcela, na kateri je prej stala Klenovškova hiša. To je občina letos odkupila in porušila. Parcela se drži Godbenega doma, zato se je ugibalo o tem, ali bo njeno urejanje vključeno v načrte o obnovi doma. Klenovškova parcela se zdaj uporablja kot dodatno makadamsko parkirišče, obnovo okolice Godbenega doma pa občina predvideva v prihodnosti. Kot pravijo na Občini Trbovlje, v prihodnjih letih načrtujejo izdelavo idejne zasnove za ta prostor in obnovo v skladu z razpoložljivimi sredstvi v proračunu. Tako bi ta del mesta končno dobil celovito arhitekturno prenovo.