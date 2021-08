Mladi pomagajo pri urejanju mesta

Celjski mladinski center je v sodelovanju z javnim podjetjem Zelenice mlade povabil, da v okviru počitniškega dela pomagajo pri urejanju knežjega mesta. Odziv je bil izjemen, saj so prejeli čez 40 prijav mladih, ki so želeli po svojih močeh prispevati k čistejši in bolj urejeni okolici.