Pogačar se je na prizorišče pripeljal s kolesom in se razveselil velike množice, ki ga je pričakala. »Danes se počutim kot takrat, ko sem se pripeljal na Elizejske poljane,« je izpostavil in se zahvalil vsem zbranim. Kot je poudaril, je to zanj najlepša nagrada.

Župan Komende Stanislav Poglajen je namreč pred tem v nagovoru razmišljal, kako bi Pogačarja sploh še lahko nagradili, saj je naziv častni občan, ki so mu ga podelili že po lanski zmagi na Touru, največja nagrada, ki jo občina ima.

Kot so izpostavili Komendčani, so se odločili, da svojemu junaku ob povratku domov pripravijo veliko slavje in ga sprejmejo odprtih rok. Izpostavili so, da ga poznajo že od malih nog kot živahnega in športnega fanta, ki je že v mlajših kategorijah premagoval tudi starejše, zato nad njegovimi uspehi niso presenečeni.

Pogačar medtem še vedno težko verjame, kaj mu je letos uspelo. Na vprašanje, kateri letošnji uspeh mu več pomeni, je pojasnil, da je olimpijska medalja res prestiž, vendar pa je Tour tisto, o čemer vsak kolesar sanja večkrat kot o olimpijskih igrah. "Sta pa oba rezultat nekaj nepojmljivega. Težko ju je primerjati, za oba pa sem presrečen," je izpostavil.

Sprejema sta se udeležila tudi selektor slovenske kolesarske reprezentance Andrej Hauptman in generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko, ki je Pogačarju predal nagrado za bronasto medaljo. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović pa se je spomnil, kako so že po Touru mislili, da je to vrhunec, potem pa so prišle še olimpijske igre.

Sedaj je Pogačar na kratkem oddihu v Sloveniji, kjer ima nekaj časa za družino in prijatelje. »Hitro pa grem spet nazaj v trening bazo. Nič se ne ustavljamo, kmalu začnem spet z dirkami,« je povedal.

Pogačarja do konca leta čaka še nekaj dirk, med njimi tudi evropsko in svetovno prvenstvo. Kot je povedal, mu proge sicer niso pisane na kožo. »Ampak na evropskem in svetovnem prvenstvu nikoli ne veš, kaj se zgodi. Imamo res dobre reprezentante in mislim, da nam lahko spet uspe in dodamo še piko na i,« je poudaril.

Pogačar po današnjem lepem sprejemu upa, da ga bodo lahko ponovili še večkrat. Njegovi navijači so prepričani, da se bo to vsekakor še zgodilo in da bo v prihodnjih letih glede na svojo odločnost in trmo ter ob podpori svoje ekipe osvojil še kakšen Tour in nanizal tudi druge uspehe. Želijo si le, da bi mu bila še naprej naklonjena tudi športna sreča in da ne bi bilo poškodb.

Slovenija je v zlati dobi kolesarstva, je dejal Pogačarjev prvi trener Miha Koncilja, ki upa, da bomo to izkoristili, da se čim več ljudi začne ukvarjati s kolesarstvom. »To da imamo take ase, je čast in hkrati obveza, da skušamo še naprej ustvarjati čim boljše pogoje za mlade kolesarje, da bodo postali taki šampioni, kot so Tadej in ostala ekipa, da bodo lahko sledili svojim sanjam, tako kot Tadej,« je poudaril Marđonović.