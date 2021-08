Vlada kot “consigliere” v Pravni državi 2.0

Vsake toliko časa v javnosti odmeva, ko kdo v svojo korist izrabi ali vsaj poskuša izrabiti pravno praznino, luknjo v zakonu, sivo polje ali kakšen drug »nadpravni« pojav. Odziv je najbolj buren, če to stori obramba v odmevnih primerih organiziranega ali gospodarskega kriminala. Toda tudi to je del igre. Naloga odvetnikov je, da po svojih najboljših močeh zastopajo svojo stranko. Če pri tem izkoristijo zakonsko praznino, nespretnost preiskovalcev, postopkovne napake ali kar koli drugega, kar jim vse tri veje oblasti servirajo na pladnju, je to zgolj opravljanje njihovega poklica. Zato je v resnici v takšnih primerih »krivce« bolj pošteno iskati med tistimi, ki, v nasprotju z odvetniki, svojega posla niso opravili. Torej v državi oziroma njenih predstavnikih, ki so dopustili pravne praznine, luknje v zakonu in različna siva polja, z racionalnim pridržkom, da vsega ni mogoče predvideti že vnaprej in zato vsak zaplet še ni škandal.