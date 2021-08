Vprašanje je, kako bo z nogometom letos. Ta konec tedna se začenjajo tekmovanja v vseh najmočnejših evropskih državah, kar je priložnost, da si človek privošči mentalno ohrabritev v obliki celoletnega listka. Na končne prvake, se jih pa ne da kombinirati. Na domačih tratah se za vikend obetajo štiri tekme. Četudi ne doma, bo soboto začel Bravo v gosteh pri Domžalah, ki so trenutno zadnje in bodo igrale brez Ibričića. Na drugi strani je četrtouvrščeni Bravo prodal branilca Brekala, pridobitev Bajde je na prvi tekmi dobil rdeč karton, a je zato Kramarič namignil, da mu večja odgovornost ustreza. Prej po več kot po manj golih vonja ta tekma. Po uspehu v Radomljah Maribor v soboto zvečer pričakuje hitri Tabor, a brez Matka, ki so ga prodali in je bil v Radomljah bistven. Kvota na »oba gol« je 1,70 in zdi se sprejemljiva. Maribor je doslej gol prejel še v vseh tekmah prve lige, Tabor pa ni zabil samo Celju doma pri porazu z 0:1.

Nedelja se bo začela v Murski Soboti, kjer imajo edinega slovenskega evropskega predstavnika. Pravično in zveličavno. Prekmurcem nogomet najbolj dogaja. V domačem prvenstvu je Mura še brez zmage, navkljub izpričani žilavosti, se pa Radomlje zdijo dobra priložnost za ta uspeh. Obenem vabi kvota 2,00 na vsaj tri gole skupno. In še nedeljski večerni derbi med Olimpijo in Koprom, dveh drugouvrščenih ekip. Koper je najsvetlejša točka prvih krogov. Hitri spredaj in kombinatorni. Na drugi strani Olimpija z goli iz prekinitev in pretežno z glavo. Pričakovati je večje število golov, glede končnega izida pa je možno vse.