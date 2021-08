Kot je pojasnil preddvorski župan Rok Roblek, bo projekt Perunis razkrival zgodovino Slovanov na Gorenjskem. Ideja o vzpostavitvi slovanske vasi oziroma doživljajskega parka temelji na bogatem arheološkem najdišču Gradišče nad Bašljem. »Izkustveni park bo ponudil nešteto možnosti za interaktivno spoznavanje ne le našega kraja, temveč Slovanov na širšem območju,« je prepričan Roblek.

Idejna zasnova projekta je pripravljena. Občina je trenutno v fazi spreminjanja prostorskega akta, saj bo park nastal na zemljišču, kjer je bilo v preteklosti predvideno nogometno igrišče. Hkrati je projekt, ki je ocenjen na sedem milijonov evrov, v fazi sestavljanja finančne konstrukcije. Občina bi v projekt javno-zasebnega partnerstva prispevala zemljišča in dokumentacijo, za izvedbo pa išče zasebnega investitorja.

Roblek je prepričan, da gre za projekt, ki je izjemnega nacionalnega in tudi širšega pomena, zato si želi aktivno vlogo državnih ustanov pri zaščiti najdišča nad Bašljem, kjer opaža, da nekdo izkopava zgodovinske predmete in jih odnaša. Kot je pojasnil župan, tatovi z detektorjem kovin na težko dostopnem, neobljudenem območju iščejo različne predmete, jih izkopavajo in jih verjetno na črnem trgu prodajajo dalje. S tem pa ne le Preddvor, temveč tudi celotno slovensko in svetovno družbo siromašijo za zgodovinska spoznanja.