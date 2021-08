Za oblast ni počitnic

Počitnice so za to, da si odpočijemo. Ustavimo, zadihamo, premislimo in začrtamo nove kurze. Pripravimo na nov začetek. To lepo ilustrirajo vsakoletne šolske počitnice. Junija zaključimo in septembra nadaljujemo na stopnici višje. Višji razred ali višji letnik. Dva meseca pa mora sistem zadaj narediti vse, da je vrnitev v šole čim bolj enostavna. S čim manj zapleti. Kar enostavno pomeni, da pristojni uradi, direktorati in ministrstva ne smejo počivati. Delati morajo s polno paro. Če mislite, da je bila Simona Kustec le na izletu v Tokiu, se zelo motite. Bila je na poti ponovnega razmisleka. Bila je na poti razsvetlitve. Prevrednotenja šolskega sistema. Tam na Daljnem vzhodu je poiskala navdih.