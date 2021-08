Po suvereno osvojeni zlati olimpijski kolajni v kronometru v Tokiu bo Roglič, zmagovalec španske pentlje v letih 2019 in 2020, danes začel naskok na svojo tretjo zaporedno zmago, kar je doslej v zgodovini dirke uspelo zgolj Špancu Robertu Herasu (med letoma 2003 in 2005) in Švicarju Tonyju Romingerju (med 1992 in 1994). Heras je s skupno štirimi zmagami sočasno tudi rekorder Vuelte, Roglič pa lahko s tretjim španskim skalpom ujame dvojec, ki je slavil po trikrat: že omenjenega Romingerja in Španca Alberta Contadorja (2008, 2012, 2014).

Na največji svetovni stavnici je Zasavec prvi favorit za skupno zmago s kvoto 1,95, za njim je Kolumbijec Egan Bernal (4,75), sledita pa jima Ekvadorec Richard Carapaz (oba Ineos-Grenadiers) in Španec Mikel Landa (Bahrain Victorius) s kvoto 10,00. »Zame je brez dvoma največji favorit za zmago Roglič. Edino njemu pripisujem pet od petih možnih zvezdic. Z naslovom olimpijskega prvaka v kronometru je dokazal, da je v odlični formi. Skratka, Roglič bo zmagal, Landa in Bernal pa se bosta borila za drugo in tretje mesto,« napoveduje Nemec Jens Voigt, nekdanji odlični profesionalni kolesar in zdajšnji strokovni komentator televizijske postaje Eurosport.

Ineos in Bernal »grozita« Rogliču

Roglič in ekipa Jumbo-Visma sprva nista načrtovala nastopa na letošnji Vuelti, a tako je bilo tudi v prejšnjih dveh letih, potem pa je Rogla dvakrat zmagal. Leta 2019 je prehitel Španca Alejandra Valverdeja in rojaka Tadeja Pogačarja ter dobil svojo prvo tritedensko dirko, lani pa je bil hitrejši od Ekvadorca Richarda Carapaza in Britanca Hugha Chartyja. »Doslej nikoli nisem imel v načrtu nastopa na Vuelti, a zdaj sem se že tretjič znašel tu. Mogoče pa jo bom naslednjič res načrtoval,« se je na predstavitvi ekip pred startom pošalil Primož Roglič, ki je doslej v Španiji dobil pet etap – eno leta 2019 in kar štiri lani, ko je bila dirka zaradi pandemije še konec oktobra in so jo zaradi koronavirusa skrajšali z 21 etap na 18.

V boju za končno zmago v romarskem središču Santiago de Compostela, ki bo namesto Madrida gostilo cilj dirke, naj bi imela Roglič in Jumbo-Visma največjo konkurenco v ekipi Ineos-Grenadiers, ki je s 50 milijoni evrov letnega proračuna tudi najbogatejša na svetu. Zanjo bosta vozila tudi aktualna olimpijska prvaka iz Tokia Carapaz (cestna dirka) in Britanec Tom Pidcock (gorsko kolesarstvo), poleg njiju Adam Yates in Bernal, ki po zmagah na Touru 2019 in Giru 2021 želi doseči »hat-trick« na treh največjih dirkah na svetu kot sedmi kolesar v zgodovini. Egan Bernal, ki se je po zmagi na Giru spočil, nato pa tudi okužil s koronavirusom, kljub stalnim težavam s hrbtom pravi: »Zaradi tega sem izpustil nekaj tednov treninga, zato priprave na Vuelto niso bile optimalne. A vsekakor je moj glavni cilj zmaga v Španiji. Ne bi si sicer rad nalagal prevelikega bremena, toda če se mi bo ponudila priložnost, jo bom vsekakor izkoristil. Zmagati na vseh treh največjih dirkah bi bil sanjski dosežek.«