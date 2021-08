Peking za zaščito oblegane plavalke

Štirinajstletna Quan Hongchan je bila najmlajša športnica v kitajski olimpijski ekipi in je v skokih v vodo zablestela s tremi perfektnimi skoki z 10-metrskega stolpa. Svojo zmago z velikim naskokom pred zasledovalko je posvetila mami, ki se zaradi prometne nesreče še vedno zdravi v bolnišnici. Preprosto deklico pa je nenadna slava tudi zelo negativno presenetila. V njeno domačo vas Maihe so se namreč začeli zgrinjati vplivneži s spletnih omrežij, ki jim virtualno prijateljstvo s Quan ni zadostovalo. Prišli so v trumah. Tudi do 2000 ljudi je dnevno potrkalo na vrata njihove hiše in se želelo fotografirati z družinskimi člani mlade športnice. Svoje obiske pred hišo Quan, ki je postala druga najmlajša dobitnica zlate medalje na olimpijskih igrah, so v živo prenašali na spletna omrežja in z gesli navdušenja vpili še dolgo v noč. Obiski so postali tako moteči, da so se lokalne oblasti odločile za posredovanje, zasebnost družine pa so poskušali zaščititi tudi na spletnih družbenih omrežjih. Lokalne oblasti so prepovedale obisk vasi in jo razglasile za območje, zaprto za obiskovalce. V časopisih so se začeli pojavljati članki, ki so spletne vplivneže in navdušence, prihajajoče na obisk vasi, opisovali kot neprijazne, njihovo obnašanje pa kot nezaslišano in sebično. Na priljubljeni kitajski spletni platformi TikTok so se na dogajanje odzvali z napovedjo, da objavljenih vsebin, ki so jih njihovi uporabniki posneli v vasi Maihe, drugim uporabnikom ne bodo priporočali za ogled, morda pa jih bodo tudi izbrisali, saj preprosto ne odobravajo takšnega obnašanja, kot ga je doživela družina olimpijske prvakinje. Tudi kitajska mikroblogerska platforma je svojim uporabnikom, ki se zgrinjajo v Maihe, zagrozila z ukinitvijo njihovih uporabniških računov. Ali so ukrepi oblasti in spletnih platform zalegli, za zdaj še ni znano.