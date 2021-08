Športni junaki za en dan

Po desetletju državljanske vojne v Siriji se je v zadnji uporniški pokrajini Idlib pred dnevi razlegal prav poseben otroški vrvež. Zanj je poskrbelo 120 dečkov iz 12 begunskih taborišč v Idlibu, kjer prebiva večina notranje razseljenih prebivalcev Sirije iz drugih pokrajin, ki so zbežali pred Asadovim režimom. V kraju Foua je tamkajšnje begunsko taborišče dobilo novo podobo. Za en dan so ga preuredili v olimpijsko vas za malčke med 8. in 14. letom starosti, ki so se tako kot pravi športniki v za otroke nedosegljivem Tokiu pomerili v najrazličnejših disciplinah. Nekaj ur so med športnim merjenjem pozabili na konflikt v Siriji. Skakali so v daljino, tekli, igrali badminton, nogomet, se merili v karateju in metali kopja. Drugače kot v Tokiu, kjer so bili sirski športniki zastopani v dveh moštvih – nacionalnem in v moštvu beguncev – so dečki v Foui vsi zastopali barve beguncev. In najboljši v svoji disciplini so dobili tudi medalje, ki so jih organizatorji iz civilnodružbene organizacije za pomoč sirskim beguncem pripravili za zmagovalce. Za las je prvo mesto v svoji disciplini, skoku v daljino, zgrešil 12-letni Valid Mohamed Hasan. »Zelo smo se zabavali,« je dejal deček, obdan s tremi prijatelji, in za tiskovno agencijo AFP še povedal, da je bil njegov skok v daljino slednjič drugi najdaljši. Ves dan so se dečki merili v najrazličnejših disciplinah. Ko se je zvečerilo, so jim na slovesnosti podelili medalje, kar je bilo za fante in njihove navijače, ki so jih zavzeto bodrili, še posebno doživetje. Kot je dejal organizator mini olimpijade sirskih begunskih taborišč Ibrahim Sarmini, so otrokom s športnimi igrami hoteli vliti malce upanja, prav tako pa mednarodno skupnost opozoriti na težke razmere vseh beguncev v Siriji.