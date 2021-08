Kovi in Sarsa gresta na dopust

Saj so vam znane tiste trapaste reklame za turistične agencije v smislu: »Dragi, kam bova pa letos šla na morje?« Na živce vam gredo, to je povsem jasno. No, ampak sem in tja med zakonci vendarle potekajo debate glede načrtovanja dopustniških dni. Treba se je odločiti za lokacijo, nastanitev, izbrskati, kaj ponujajo glede dodatnih aktivnosti, izletov, in nenazadnje, ali so gostitelji prijazni in gostoljubni, kakšne so izkušnje prijateljev na Facebooku in podobno.