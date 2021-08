Subjektiv: Znanost z neta

Ponedeljkovo poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe je bilo kot obisk urgence z odprtim zlomom noge. Vsakemu približno izobraženemu in malce razgledanemu človeku je bilo jasno, kakšna bo diagnoza. Za segrevanje podnebja je odgovorno človeštvo, so ugotovili znanstveniki in se tako odmaknili od doslej bolj splošne ugotovitve, da so se podnebne spremembe zelo verjetno začele z industrijsko dobo. Skoraj v celoti je za 1,1 stopinje Celzija globalne rasti temperatur od sredine 19. stoletja odgovoren človek, so zatrdili in opozorili, da bosta rast segrevanja ozračja in taljenje ledenikov hitrejša, kot so pričakovali doslej – ozračje naj bi se za 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo ogrelo že do konca tega desetletja, kar je deset let hitreje, kot so pričakovali. Nato so kot zdravniki na urgenci, ki s pogledom na skrivenčeno nogo ugotovijo, da je kost namesto pod kožo nekje zunaj, potrdili, da naj bi si tako hudi vročinski valovi, kot so se doslej pojavljali vsakih 50 let, poslej sledili vsako desetletje, do konca stoletja pa bo rast temperatur ozračja, če človek ne bo storil ničesar – in malo verjetno je, da bo – dosegla do 5 stopinj Celzija.