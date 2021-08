Evropska kmetijska politika: Da ne bi spet največji pobrali največ

Za to, da se Slovenija danes lahko pohvali z največ traktorji na število prebivalcev, je med drugim zaslužna skupna kmetijska politika, ki kmetom omogoča ugodne kredite za nakup kmetijske mehanizacije. Tudi stopnja ekološkega kmetijstva se je povečala prav zaradi spodbud, čeprav je kmetijska politika vedno korak bolj ambiciozna, kot je njena realnost. Neposredna plačila so kmetom tudi zvišala standard. Po drugi strani pa kmetje radi rečejo: »Naj nam za tono pšenice ali za liter mleka plačajo več oziroma dovolj, pa ne bomo potrebovali nobenih subvencij.« A to, da lahko potrošniki kvalitetno hrano kupijo po dostopni ceni in da na drugi strani kmetje od pridelave dostojno živijo, je bistvo subvencij.