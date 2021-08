Brodenje po blatu birokracije

Pred dnevi smo pisali o jari kači gradnje kanala C0 v Ljubljani, ko se je izkazalo, da ta stoji zaradi šestih metrov sicer dobrih 12 kilometrov dolge trase. Šest metrov prebivalce Ljubljane, Vodic in Medvod loči od nove kanalizacije, na katero bi se mnogi priključili prvič. Kača zgodbe o gradnji kanala pa je dolga in prepredena z množico postopkov. Tudi zadnji zaplet je proceduralni. Mestna občina Ljubljana je namreč vlogo za okoljevarstveno dovoljenje oddala na Arso, kjer so jo zavrnili, češ da za to niso pristojni, ker občina za ta del kanala nima gradbenega dovoljenja, zato mora vlogo oddati po integralnem postopku, za kar je pristojno ministrstvo za okolje. Občina se je na odločitev pritožila na ministrstvo za okolje in prostor, ki je dalo prav Arsu, in sedaj bo o nadaljevanju gradnje res odločalo ministrstvo.