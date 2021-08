Evropski prvak Chelsea je na superpokalu v Belfastu upravičil vlogo favorita, potem ko je šele po enajstmetrovkah premagal zmagovalca lige Evropa Villareal s 7:6. Po rednem delu in podaljških je bil izid 1:1. Chelsea je bolje začel tekmo, kontroliral dogajanje na igrišču in premoč kronal v 27. minuti, ko je lep napad po levi strani zaključil Ziyech. Po prejetem zadetku je Villareal zaigral bolje. Tik pred odhodom na odmor je Alberto Moreno s silovitim strelom zadel prečko, v začetku drugega polčasa pa Gerard Moreno še vratnico. Špansko moštvo je premoč kronalo v 73. minuti z zadetkom razigranega napadalca Gerarda Morena. Do konca rednega dela tekme ni bilo več priložnosti, v podaljšku je bil Chelsea bližje zadetku. Očitno je bilo, da Villareal stavi na enajstmetrovke, svojega aduta za kazenske strele pa je imel tudi trener Chelseaja Thomas Tuchel, saj je v 119. minuti vratarja Edouarda Mendya zamenjal za Kepa Arrizabalaga, ki je postal junak. V sedmih serijah enajstmetrovk je ubranil strela Mandiju in izkušenemu kapetanu Alibiolu, ko se je vrgel v desno stran.

»To ni bila tipična situacija, vendar sem bil pripravljen fizično in psihično, ker sem vedel, kaj bi se lahko zgodilo. Vsa ekipa je opravila odlično delo v težki tekmi proti zahtevnemu tekmecu, zato imamo zdaj kolajne,« je povedal vratar Kepa Arrizabalaga, po odškodnini najdražji vratar na svetu. Leta 2018 je Chelsea zanj Atleticu Bilabo plačal 80 milijonov evrov. Pred dvema letoma je na finalu ligaškega pokala Chelsea – Manchester City poskrbel za škandal. Trener Chelseaja Maruzio Sari se odločil, da bo enajstmetrovke branil Willy Cabllero, vendar prvi Kepa ni hotel zapusti igrišča, saj je na ogorčenje navijačev ignoriral menjavo, nato ubranil le en strel in lovoriko je osvojila ekipa za Manchestra.

»Nisem slučajno zamenjal vratarja. O tem smo se veliko pogovarjali, odkar sem prišel v klub. Vedeli smo, da je Kepa specialist za enajstmetrovke. Analitiki so mi pokazali številke in potem sem se pogovoril z igralci, ki so bili pripravljeni na takšen razplet dogodkov. Veseli me, na kakšen način je vratar Mendy sprejel našo odločitev. V prve pol ure smo bili zelo dobri, po vodilnem golu smo malo padli v ritmu in izenačenje je bilo zasluženo. Ker smo v 120 minutah vložili in pokazali več, je naša zmaga zaslužena,« je pojasnil Thomas Tuchel. Chelsea je v petem poskusu drugič osvojil superpokal, prvič mu je to uspelo leta 1998, ko je premagal Real Madrid.

Villareal je prvič igral v superpokalu, njegov trener Unai Emery tretjič in vselej je bil poražen. Če je Bask specialist za osvajanje lige Evropa (štiri zmage v petih finalih), superpokal zanj postaja nočna mora. »Ker smo lovili gol zaostanka in dvignili ritem v podaljških, smo se iztrošili že pred enajstmetrovkami. Včasih zmagaš, včasih izgubiš. To so enajstmetrovke. Ker smo na tekmi pokazali veliko dobrih stvari, čestitam igralcem,« je tekmo videl Unai Emery. Villarealu ostane v uteho, da je bil po izboru strokovne komisije za najboljšega igralca tekme izbran Gerard Moreno.