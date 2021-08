Na letošnjem Hï Festivalu bodo na svoj račun prišli tako ljubitelji rock glasbe, kot tudi ljubitelji elektronske glasbe – housa in tech housa. Na festivalu se bo predstavila tudi digitalna umetnica KatieShock z razstavo svojih digitalnih likovnih del. »Mi glasbe ne dojemamo le kot podlago za žur in odlom, temveč kot umetnost, zato je tudi umestitev glasbe ob drugih oblikah umetnosti značilnost našega festivala,« poudarja eden iz ekipe organizatorjev, Jernej Peklar.

V sklopu digitalne umetnosti in digitalnih platform bodo obiskovalcem na voljo tudi delavnice s področja kriptovalut in plačevanja z njimi. Nenazadnje je vstopnico za festival mogoče kupiti tudi s kriptovalutami in Hï Festival je eden prvih festivalov na svetu, na katerem so že bile prodane vstopnice, plačane s kriptovalutami.