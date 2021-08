Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Frančiška Al-Mansour pravi, da vsekakor podpira samotestiranje dijakov, osveščanje, naj pride v šolo le zdrav dijak, in izvajanje pouka v šolskih prostorih. Pogoja PCT pa ne podpira. Če bo testiranje plačljivo, bo verjetno tudi za dijake, zato ti enostavno ne bodo več obiskovali pouka, je pojasnila in dodala, da dijaki iz socialno ogroženih družin ne bodo zmogli tega stroška.

»Tudi če bi dijakom ponudili testiranje brezplačno, je testiranje na dva dneva grozljivo. Ne vem, zakaj zaostrovanje pogojev in zakaj ti ne ostajajo taki, kot so bili ob koncu šolskega leta, ko so se dijaki testirali sami, zaposleni pa enkrat tedensko,« se sprašuje Al-Mansourjeva. Odgovore na vse dileme in vprašanja v zvezi z začetkom novega šolskega leta predsednica zveze srednjih šol pričakuje prihodnji teden na sestanku s pristojnim ministrstvom.

Nejasne informacije Da so informacije v zvezi s pogojem PCT zelo nejasne, opozarja tudi predsednica Dijaške organizacije Slovenije (DOS) Maja Kalin. »Na našo prošnjo smo danes prejeli informacijo, da bomo imeli skupen sestanek z ministrstvoma za zdravje ter za izobraževanje, znanost in šport v ponedeljek. Tako upamo, da bomo lahko dobili malo več informacij kar se tiče pogoja PCT,« je dejala. Odlok glede pogoja PCT za šole se ji sicer zdi v redu, a mora biti bolj dodelan, predvsem za testiranje, ki bo po napovedih postalo plačljivo. »Če bo tudi za dijake plačljivo, se postavlja vprašanje, kako bodo to zmogli dijaki iz socialno ogroženih družin, ali to pomeni, da bodo imeli omejen dostop do šolanja, ker si ne bodo mogli privoščiti teh testov,« je dejala Kalinova. Po njenih besedah je tudi nejasno, na koliko časa se bodo testi izvajali in kako se bo preverjalo izpolnjevanje pogoja PCT.