Po letu dni premora so Domžale znova zaigrale v Evropi, kjer so v kvalifikacijah za konferenčno ligo s šestimi tekmami, v katerih so izločili luksemburški Swift Hesperange in finsko Honko ter izpadli proti norveškemu Rosenborgu, in z zaslužkom 550.000 evrov iz blagajne Uefe izpolnili pričakovanja vodstva kluba, a »rumena družina« je doživela tudi že precej bolj blesteče čase. V preteklosti so v kvalifikacijah za evropsko ligo v Stožicah dosegli odmevni mednarodni zmagi proti West Hamu (2:1) in Freiburgu (2:0) ter remi z Marseillom (1:1) in bili na pragu skupinskega dela lige Evropa, po kakovosti drugega evropskega tekmovanja, ki je razred višje od letošnje konferenčne lige, kjer bo zdaj Rosenborg v zadnjem krogu kvalifikacij igral s francoskim Rennesom.

»Zadovoljni smo, da smo po treh letih znova odigrali tri kroge. Rosenborg je bil boljši, močnejši, izkušenejši in kakovostnejši. Potem ko smo na prvi tekmi v Trondheimu previsoko izgubili, mi je žal, da na povratni tekmi, kjer so dobili priložnost tudi mladi, nismo ostali neporaženi. Igralcem ne zamerim ničesar. Drugi prejeti zadetek je malo porušil vtis, vendar v seštevku sem zadovoljen. Nauk s tekme z Rosenborgom je, da fantje vidijo, kakšna je višja raven evropskega nogometa, ko je tekmec za korak, dva hitrejši, v dvobojih pa bolj čvrst in močnejši. Videli so, kakšna je razlika med slovenskim nogometom in ekipo Rosenborga, in zdaj vedo, kaj morajo narediti, če želijo zaigrati v tujini,« je po evropski sezoni povedal trener Domžal Dejan Djuranović.

Morda bi bil umetniški vtis boljši in evropski izkupiček večji, če klub poleti ne bi prodal najboljših mladih upov Tamarja Svetlina v Celje in Daria Kolobarića v Belorusijo, a takšna poteza je bila nujna, da so z odškodnino 600.000 evrov stabilizirali poslovanje kluba po pandemiji. Glede na to, kakšne predstave prikazuje hitri, prodorni in predrzni levi bočni branilec, 21-letni Enes Alić, poletna okrepitev iz Mladosti Kakanj v BiH, tudi on ne bo dolgo ostal v Domžalah, saj je tudi po zaslugi izjemnih predložkov in dobrega strela postal najboljši bek slovenske lige.

Med najboljšimi v moštvu Domžal je bil 30-letni napadalec Matej Podlogar, ki je dosegel prvi gol v sezoni: »Vsakega gola sem vesel. Upam, da bo šlo v tem ritmu naprej.« Obenem je z obilo teka, ko je tekmecu zapiral prostor, opravil tudi veliko dela v obrambnih nalogah. »Najpomembneje je, da smo na povratni tekmi dokazali, da se lahko kosamo s tako kakovostnim tekmecem, kot je Rosenborg, in popravili vtis s prve tekme. Največja razlika je v hitrosti. Če bi imeli v sezoni 15 tako zahtevnih tekem, bi tudi mi lahko igrali podobno kot Rosenborg. Mladi so potrdili svojo kakovost, tako da smo na pravi poti in smo kakovostna ekipa,« je dodal Podlogar.

Domžale se bodo zdaj usmerile v slovensko prvenstvo, kjer jih čaka 34 tekem, prva v soboto ob 17. uri doma bo mini derbi Ljubljanske kotline z Bravom. Napovedujejo odločen boj za vrh lestvice, da ne bo prišlo do ponovitve, ko se predlani niso uvrstili v Evropo, lani pa so bili odvisni od Olimpije, da jim je z zmago v pokalu omogočila igranje na mednarodni sceni.