Zakon in pamet v roke!

Ko je Dnevnikov novinar Tomaž Klipšteter aprila 2019 kot prvi pri nas začel raziskovati (ne)zakonitost uporabe električnih skirojev, so ga na policiji odpravili, češ da počasna vožnja z njimi ni prekršek, prav tako so ga na ministrstvu za infrastrukturo sprva želeli prepričati, da je taka vožnja dovoljena. Prav je imel Tomaž, saj je bila zaradi slabo napisane zakonodaje vožnja s skiroji pravzaprav prepovedana, policija pa bi morala po črki zakona skiroiste kaznovati s kar 500 evri globe. Bliskovit razmah teh prevoznih sredstev, s katerimi so uporabniki že takrat predrzno švigali po ulicah (in zlasti pločnikih!) slovenskih mest, je prehitel zakonodajalce. V korak z njimi so stopili šele z novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki je začela veljati včeraj.