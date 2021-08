Vlada je danes izdala odločbo, s katero Petra Ješovnika s 16. avgustom razrešuje s funkcije državnega sekretarja. Predlog za razrešitev je Ješovnik podal julija letos, saj je bil postavljen za izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodjo stalnega predstavništva RS pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Ješovnik bo pri OECD nadomestil Ireno Sodin, ki je bila 20. junija odpoklicana s tega položaja. Ključna naloga stalnega predstavništva pri OECD je sicer uveljavljanje interesov Slovenije v organizaciji. Kdo bo zasedel Ješovnikov položaj na mestu državnega sekretarja na finančnem ministrstvu, za zdaj še ni znano. Ministrstvo pod vodstvom Andreja Širclja ima sicer štiri državne sekretarje; poleg Ješovnika so to še Kristina Šteblaj, Katja Lautar in Maja Hostnik Kališek.