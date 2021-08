»Medtem ko po drugih državah po svetu prirejajo sprejeme za svoje reprezentance, se mi soočamo z izjemno strogimi in nepravičnimi ukrepi po vrnitvi. Športniki so pravzaprav kaznovani, ker so ponosno in uspešno zastopali domovino na daljnih OI,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal prvi mož avstralskega olimpijskega komiteja Matt Carroll.

Avstralci so bili na OI v japonski prestolnici šesta najuspešnejša država po osvojenih medaljah s 17 zlatimi, sedmimi srebrnimi in 22 bronastimi.

»Osemindvajsetdnevna osamitev pa je še posebej nerazumna in se tega ne da znanstveno utemeljiti. Lahko pa povzroči resne psihične in fizične težave,« je dodal vodja avstralske športne medicinske ekipe David Hughes.

Zvezna država Južna Avstralija je namreč odredila kar 28-dnevno karanteno za vse, ki niso imeli direktnih letov iz Tokia v Adelaido. Šestnajst jih je tako že v karanteni v Sydneyju, skupaj pa bi lahko taka skoraj enomesečna osamitev doletela 56 športnic in športnikov iz tega dela celine.