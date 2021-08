Odhod portugalskega superzvezdnika Cristiana Ronalda 2018 iz Real Madrida v Juventus je bil prvi udarec tekmovanju, ki je dolga leta z uspehi Barcelone in Real Madrida veljalo za najbolj atraktivno in najmočnejše v Evropi. Omenjena kluba sta v tem stoletju osvojila deset lig prvakov, zadnjo Real Madrid v sezoni 2017/18.

Nov udarec je prišel pred nekaj dnevi. Barcelona je sporočila, da zaradi finančnih težav in omejitev ne more podaljšati pogodbe najboljšemu igralcu na svetu Lionelu Messiju. Argentinec je moral preko noči pakirati kovčke in si nov dom poiskati v Parizu.

Medtem ko navijači pariškega Saint Germaina slavijo prihod novega zvezdnika v svojo ekipo, ljubitelji katalonskega ponosa pa še brišejo solze razočaranja, se bo v petek s tekmo med Valencio in Getafem začela nova sezona.