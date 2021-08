»Vznemirjen sem pred novim poglavjem v svoji karieri pri Paris Saint-Germainu. S klubom si delimo nogometne ambicije. Vem, kako nadarjeni so v ekipi, trenerji in ostalo osebje. Odločen sem, da bom pomagal zgraditi nekaj posebnega za klub in navijače. Veselim se, da bom stopil na zelenico Parka princev,« je dejal šestkratni dobitnik zlate žoge, ki se bo navijačem uradno predstavil danes ob 11. uri.

Nove okrepitve je vesel tudi šef PSG Al-Khelaifi. »Vesel sem, da je Lionel Messi izbral PSG. Ponosni smo, da lahko tu pozdravimo njega in njegovo družino. Ne skriva želje, da tekmuje na najvišji ravni in osvaja nove lovorike, kar je tudi želja kluba,« je dejal Al-Khelaifi, ki je prepričan, da bo ta ekipa spisala novo zgodovino.

Štiriintridesetletni Messi, ki je bil pri Barceloni 21 let, letos pa je postal prost igralec, potem ko si ga finančno oslabljeni katalonski klub ni več mogel privoščiti, je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Po tej pogodbi bo letno prejemal po 35 milijonov evrov neto.