Medtem ko trener Rosenborga Age Hareide kljub visoki zmagi s 6:1 na prvi tekmi v Trondheimu ni ničesar prepustil naključju, saj je v začetno enajsterico uvrstil vse najboljše, ki so na Norveškem dosegli pol ducata golov, je vodja strokovnega štaba Domžal Dejan Djuranović zelo premešal zasedbo. Priložnost so dobili mladi igralci Markuš, Martinović in Saitoski, da bi nabirali izkušnje in morda z dobro predstavo nase opozorili oglednike tujih klubov, ter izkušena rezervista Hodžić in Dobrovoljc. Na klopi so bili prvokategorniki Žinič, Vuklišević, Klemenčič, Jakupović in Husmani.

Podoba Domžal na igrišču v prvem polčasu je bila povsem drugačna kot v četrtek na zahodni obali Norveške. Potem ko se je Djuranović na prvi tekmi uštel s postavitvijo s tremi branilci, je bila tokrat obramba s štirimi igralci v zadnji vrsti trdna, saj je naveza Šoštarič Karić-Dobrovoljc postavila trden blok. Gostitelji so bili po zaslugi Alića in Hodžića nevarni v napadu po bokih, kar je bila na prvi tekmi odlika Rosenborga. Domžale so tekmo začele odločno in ob strelu Podlogarja se je izkazal vratar gostov Hansen, močan strel Hodžiča pa je zletel mimo gola. Rosenborg je skušal prevzeti pobudo, toda Domžale so bile odlično organizirane ter bojevite na sredini igrišča in pogumne v napadu. V 24. minuti je silovit strel Ibričića po domiselni kombinaciji po kotu še zletel mimo gola, deset minut kasneje pa je norveška obramba kapitulirala. Po prodoru je bil podajalec z levega boka razigrani in pogumni Alić, vodja napada Podlogar pa spretni strelec in bil tako tudi nagrajen za veliko teka, s katerim je garal v dobrobit kolektiva. Medtem ko so se Domžalčani veselili gola pred 758 gledalci, so imeli igralci Rosenborga v kazenskem prostoru krizni sestanek, na katerem so analizirali, kako je ob kopici branilcev Podlogar žogo porinil v mrežo. Rosenborg je zapretil šele v zadnji minuti prvega polčasa, ko se je po strelu Islamovića izkazal vratar Mulalić.

Trener Rosenborga Hareide je bil z igro tako nezadovoljen, da je ob polčasu zamenjal tri igralce in zadel v polno, saj so gostje izenačili po treh minutah. Gol je bil kopija vodilnega gola Domžal, prodor po levi strani in nizko podajo je izvedel Šved Augustinsson, žogo pa je iz neposredne bližine v gol preusmeril rezervist Holm. Rosenborg je s svežimi močmi prevzel pobudo, medtem ko Domžale niso več delovale tako sveže, zato je Djuranović z menjavami deloma omilil premoč Rosenborga, ki je imel veliko sreče v 75. minuti, ko je levi bočni branilec Alić stresel prečko. Ko je že kazalo na remi, je rezervist Vecchia s silovitim strelom z 20 metrov zadel za zmago gostov, ki so pokazali le toliko znanja, kot je bilo potrebno za novo evropsko zmago. Domžale so popravile vtis s prve tekme, a odločila je razlika v kakovosti zasedb.