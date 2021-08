Slabi učenci

Začelo se je z izmišljotino. »Do nadaljnjega je ukinjeno kakršno koli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa covid-19 najintenzivnejše prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje,« je marca 2020 v svojem »posebnem obvestilu« sporočila šolska ministrica Simona Kustec. Odmislimo, da zapis zamenjuje virus in bolezen, ki jo povzroča. Dokazov za tovrstne trditve o vlogi otrok pri pandemiji ni bilo nič več, kot jih je za številne lažne novice, ki zbujajo odpor do testiranja, nošenja mask in cepljenja. Pripravljenosti, da bi priznali napake in odziv na pandemijo naslonili na verodostojne temelje, pri oblasteh ni opaziti. Učenci in starši, učitelji, vzgojitelji in ravnatelji znova ostajajo brez ključnih informacij.